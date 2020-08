Kurz vor Mitternacht des 14. Juli hatte die Finanzmarktaufsicht (FMA) den Fortbetrieb der Mattersburger Commerzialbank untersagt - am 27. Juli wurde dann schließlich Konkurs beantragt. Am Mittwoch hat das Landesgericht Eisenstadt auch offiziell die Schließung der Bank angeordnet. Derzeit werden die verbleibenden Vermögenswerte von Sachverständigen erhoben und bewertet. Der Großteil davon wird wohl an die gesetzlich verpflichtende Einlagensicherung gehen.