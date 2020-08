„10.000 Euro waren das Ziel, am Ende hat die Gemeinschaft 19.200 Euro für die Make-A-Wish-Foundation und schwer kranke Kinder gespendet“, so MrsXenia sichtlich gerührt. Und auch Mutter Christine platzt vor Stolz: „Ich finde es großartig, was meine Tochter auf die Beine gestellt hat.“