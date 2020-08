Mit dem Champions-League-Viertelfinalkracher gegen den FC Barcelona setzen David Alaba und der FC Bayern am Freitag (21.00 Uhr/live im krone.at-Ticker) ihre Triple-Mission fort. Für Alaba steht in den kommenden Tagen aber noch viel mehr auf dem Spiel. Die Münchner wollen sich am Rande des Finalturniers in Lissabon mit dem Berater des Wieners treffen, an dem just auch Barca Interesse haben soll. „David weiß auch, was Bayern München für ihn wert ist", sagte Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gegenüber Sky.