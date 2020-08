Einen wahren Leidensweg hat eine 57-Jährige aus dem Industrieviertel hinter sich. Nach einem mutmaßlichen Bandscheibenvorfall empfahl ihr der Orthopäde eine stationäre Schmerztherapie im Spital. Doch in den Krankenhäusern Wiener Neustadt und Neunkirchen schickte man die Frau wieder nach Hause. Erst in der Landesklinik in Baden fand die Patientin Gehör.