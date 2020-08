Wie berichtet, liegt der „Krone“ ein Mail vor, in dem die Mutter des FPÖ-Landtagsabgeordneten Christofer Ranzmaier die Forderung aufstellt, erst dann aus ihrer jetzigen Wohnung in der Südtirolersiedlung in Kufstein zur Absiedelung bereit zu sein, wenn ihr Sohnemann in der neuen Siedlung der Neuen Heimat Tirol eine Sozialwohnung bekommt.