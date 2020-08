Hoffnung und Optimismus

Das letzte Studioalbum „World Be Gone“ vor drei Jahren war eine Zäsur. Erstmals nach fast 30 Jahren artikulierten sich Erasure wieder klar politisch. Die ins Wanken geratene Weltlage und tägliche mediale Rülpser von Donald Trump und Boris Johnson machten es für die beiden Lebensmenschen notwendig, mit dem Finger zu wedeln. Obwohl die Welt in den letzten drei Jahren keinesfalls eine bessere geworden ist, ist auf „The Neon“ nichts mehr darauf zu finden. Das neue Werk soll vielmehr Hoffnung bringen, Optimismus evozieren und möglicherweise auch zur aktiven Teilnahme am Weltgeschehen animieren - ohne dabei in geopolitische Sphären zu rücken. Dafür ist das Hit-Material wieder sehr reichhaltig ausgefallen. Schon die erste Single „Hey Now (Think I Gotta Feeling)“ musste sich nicht vor den Großtaten der Band verstecken. „Nerves Of Steel“ schlägt in eine ähnliche Kerbe, während „No Point in Tripping“ und „Shot A Satellite“ gegen Mitte des Albums plötzlich an Fahrt aufnehmen und die typische Erasure-Rezeptur mit moderner Elektronik vermischt.