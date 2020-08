Den Löschtrupps am Einsatzort war rasch klar, warum der Wohnwagen wie Zunder brannte und eine riesige schwarze Rauchwolke über dem Gelände im Stadtteil Josefstadt in Wiener Neustadt lag. „Das Fahrzeug war bis oben hin mit alten Reifen und Sperrmüll vollgestopft“, berichten Feuerwehrleute. Zudem mussten die Helfer mehrmals die Köpfe einziehen: Spraydosen in dem Wagen explodierten in den meterhohen Flammen.