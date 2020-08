Der St. Veiter Martin Hoi ist für seine extremen Kraftakte bereits bekannt. Heute machte er seinem Namen wieder einmal alle Ehre. Er zog im Bunkermuseum am Wurzenpass einen 11,5 Tonnen schweren Saurer-Kettenpanzer. Stolze sieben Meter bewegte er das stählerne Biest durch seine pure Muskelkraft. „Ich habe mir zwar zehn Meter vorgenommen, einreichen werde ich es trotzdem. Schließlich hat noch nie zuvor jemand so etwas gewagt“, verkündet Hoi. Auch Andreas Scherer, Chef des Bunkermuseums, freute sich über die Veranstaltung: „Stahl trifft Stahl. Das gab es in der Form noch nie.“