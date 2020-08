Stolze 85 Kilometer und zwei Radwege trennen Mallnitz übrigens von der Draustadt. Von Obervellach radeln wir entlang der Möll und des Glocknerradweges R8 vorbei am Danielsberg, an Burg Falkenstein und am Möllstausee nach Spittal. „Es ist unglaublich, was man alles sieht und entdeckt, das beim Fahren mit dem Auto unterwegs verborgen bleibt“, schildert Panda Peter Wiedner, ein wahrer Naturliebhaber und Naturschützer, der vor Jahren Birdlife Kärnten gegründet und bereits mehrere Bücher verfasst hat. Und Chef-Panda Bernhard erzählt mir, dass er mit seiner Wandergruppe jährlich bis zu 25 Touren unternimmt: „Heuer waren wir schon am Hochobir, auf der Petzen und im steirischen Lachtal und sind den Schluchtenweg von Ossiach nach Velden gegangen.“