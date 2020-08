Die ÖVP setzt bei ihrem Wahlkampf in Wien auf freiwillige Wahlkampfhelfer. Das neu geschaffene „Team Türkis“ soll bis zur Wahl am 11. Oktober Stimmung für ihren Spitzenkandidaten, Finanzminister Gernot Blümel, machen. Als Arbeitsstätten und Treffpunkte dienen nun vier „Freiwilligenbüros“, erklärte Blümel bei der Eröffnung des Penzinger Standorts am Donnerstag.