Das Mädchen war mit seinen Eltern gegen 19 Uhr aus einem Geschäft in der Simmeringer Hauptstraße gekommen und plötzlich auf die Gleise gelaufen, wie Zeugen der Polizei berichteten. Eine Straßenbahn der Linie 71 war in diesem Moment gerade stadtauswärts unterwegs, mit etwa 30 km/h, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Bim-Fahrer leitete zwar sofort eine Notbremsung ein, trotzdem erfasste er die Zweijährige.