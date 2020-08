Das kommende Rennwochenende der MotoGP in Spielberg im obersteirischen Aichfeld dürfte warm und sonnig werden, aber vor allem am Freitag und vielleicht auch am Samstag Gewitter bringen. Friedrich Wölfelmaier von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Graz sagte zur APA, dass der Renntag wohl der schönste Tag werden wird. Da sei die Gewitterwahrscheinlichkeit am geringsten.