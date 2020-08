Mund und Hals zugedrückt

Der Mann beugte sich über sie, hielt sie fest und drückte ihr den Mund und Hals zu, da sie versuchte, lautstark um Hilfe zu schreien. Dies bemerkten Nachbarn in den umliegenden Häusern und leuchteten mit Taschenlampen hinunter. Der Täter ließ deshalb ab und flüchtete in Richtung Lonstorferweg. Die Rettung brachte die 16-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Uniklinikum Linz.