Seit mehr als 24 Stunden hört man nichts mehr von Anton Saroka. Die Nummer zehn von Weißrusslands Fußball-Nationalmannschaft und von BATE Borisow soll am Mittwoch bei einer Demonstration in Minsk gegen Belarus-Machthaber Aleksander Lukaschenko verhaftet worden sein. Seitdem soll er sich in Polizeigewahrsam befinden. Bei den Demonstrationen gegen Präsident Lukaschenko wurden bisher mehrere Tausend Menschen verhaftet.