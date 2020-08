Beim womöglich ersten Formel-1-Rennen in der Corona-Notsaison mit Zuschauern gehen die russischen Veranstalter von 30.000 bis 32.000 Fans in Sotschi aus. Der Große Preis am Schauplatz der Olympischen Winterspiele von 2014 ist für den 27. September angesetzt. Die Haupttribünen sollen zur Hälfte besetzt werden, erklärte Geschäftsführer Alexej Titow gegenüber „autosport.com“.