Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban betreibt laut eigenen Aussagen eine „pragmatische“ Außenpolitik. Der rechtskonservative Regierungschef pflegt gute Beziehungen zu China und Russland, sehr zum Missfallen der USA und der NATO. Doch nun dürfte Orban in der Gunst Washingtons wieder ein wenig gestiegen sein. Denn Ungarn hat seinen bisher größten Rüstungsdeal mit den USA abgeschlossen. Laut den Angaben des US-Botschafters in Budapest, David Cornstein, will das ehemalige kommunistische Land Raketen im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar (rund 850 Millionen Euro) kaufen.