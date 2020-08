Fritz Prause hat das Juweliergeschäft nach dem ersten Weltkrieg 1919 eröffnet, Walter Prause führte es jetzt in der dritten Generation 40 Jahre lang. „In besten Zeiten hatte das Hauptgeschäft vier Filialen. Zwei in Pörtschach, eine in Velden und eine in Bad Reichenhall.“

Zwölf Angestellte arbeiteten im Betrieb. „Mit dem Rückgang des Tourismus wurde auch das Geschäft härter. Mein Sohn studiert Chemie, hat bald klargestellt, dass er kein Interesse hat, den Juwelierladen zu übernehmen. Auch sonst fand sich kein Nachfolger in der Familie“, sagt Walter Prause.