Außerdem müssten durch schnelle und regelmäßig durchgeführte Tests an den Schulen Infektionen früh aufgedeckt werden: Ähnlich wie bei Mitarbeitern aus dem Gesundheitsbereich sollen laut SPÖ-Plan auch Lehrer in das laufende Screeningprogramm aufgenommen werden. Auch hier sei es besonders wichtig, dass die Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden vorliegen - „das ist möglich“, so Hammerschmid.