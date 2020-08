Am 23. Juni hat China - mehr als 30 Jahre nach Planungsbeginn - den 55. und letzten Satelliten seines Navigationssystems BeiDou mit einer Rakete vom Typ „Langer Marsch 3B“ in die Erdumlaufbahn geschossen. In den Folgewochen wurde der neue Navigationssatellit ausgiebig getestet, nun wurde er laut einem Bericht des IT- und Technikmagazins „IEEE Spectrum“ in den Regelbetrieb überführt. BeiDou ist damit nun komplett.