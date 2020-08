Ein 63-Jähriger aus Wels joggte am 12. August um 15.30 Uhr am linken Fahrbahnrand im Gemeindegebiet von Gunskirchen im Ortsteil Au bei der Traun in Richtung Lambach. Zur selben Zeit lenkte eine 73-jährige Pensionistin aus Wels ihr E-Bike mit einer Gruppe E-Bike-Fahrer von Lambach kommend in Richtung Wels. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit der beiden Verkehrsteilnehmer kam es zu einer Kollision zwischen dem Jogger und der E-Bikerin.