Nur noch acht Tage bis zum Meisterschaftsstart in der 3. Liga. Noch wissen die Klubs nicht, mit wievielen Mannschaften die Liga am 21. August startet. Heute entscheidet sich ob Rapid Wien II in der 2. Bundesliga auflaufen wird, oder eben in der Regionalliga bleibt. Die Klubs machen den Landesverbänden weiter Druck und fordern eine 16er Liga. In einem Schreiben wendeten sie sich an die drei Verbände.