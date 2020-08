Am Sonntag gibt es das nächste von insgesamt drei Duellen der beiden Clubs, die dadurch die verpassten Spiele in Orlando nachholen können. Die große Mehrheit der Major League Soccer steigt erst in einer Woche in den wegen der Covid-19-Pandemie zunächst unterbrochenen Grunddurchgang ein. Der Spielplan ist modifiziert, Zuschauer in den Stadien unterliegen den jeweiligen Regeln der einzelnen Bundesstaaten oder Städte. In den USA werden derzeit um die 50.000 neuen Corona-Fälle täglich registriert.