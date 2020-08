Eine Polizistin wurde am Mittwoch in der Stadt Lodi im US-Bundesstaat Kalifornien zur Lebensretterin. Die Frau zog einen älteren Rollstuhlfahrer gerade noch rechtzeitig vor einem schnell herannahenden Zug von den Gleisen. Der Mann war in den Schienen stecken geblieben und konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien.