Die „King of Queens“-Schauspielerin enthüllt in der „New York Post“, dass sie sehr überrascht war, als Holmes ihren Mann Tom 2012 plötzlich verließ: „Ich kannte Katie, als sie bei Scientology war. Sie schien sehr von Toms Welt indoktriniert worden zu sein. Aber später habe ich begriffen, dass sie nur so getan hat, um ihre Tochter zu beschützen. Ich nehme an, es gibt eine Art Abmachung, um Suri zu schützen.“