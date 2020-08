Die Plätze sechs bis zehn

Auf den weiteren Plätzen folgen der Grawa Wasserfall (2016 Postings) sowie die Stuibenfälle (1907) in Tirol, der Nixenfall (1651) in Oberösterreich, der Wildensteiner Wasserfall (1372) in Kärnten sowie die steirischen Riesachfälle (1083). Auffällig an der Auswertung sind laut APA-Comm-Medienanalyst Manuel Kerzner jedoch vor allem die vielen heimischen Wasserfälle, die nur wenige oder keine Einträge auf Instagram verzeichnen. „Die Hälfte der analysierten Wasserfälle verbucht bisher weniger als zehn Postings.“