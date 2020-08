Der „Krone“ liegt diesbezüglich ein brisantes E-Mail vor. Demnach will eine Mieterin in der mit städtischen Wohnungen durchzogenen Kufsteiner Südtirolersiedlung erst dann zum „Absiedeln“ bereit sein, wenn der mit ihr gemeinsam in einer dieser Sozialwohnungen lebende 33-jährige Sohn zu der bestehenden noch eine eigene Wohnung in der neu zu errichtenden Südtirolersiedlung erhält.