Kommt auch Tempo 30 innerhalb des Gürtels?

Deshalb prüft die Ressortchefin derzeit weitere Maßnahmen zur Verkehrsreduktion in der Stadt. „Es wird überlegt, ob man nicht Tempo 30 innerhalb des Gürtels schaffen kann“, sagt sie. Gemeint ist damit eine flächendeckende Einführung des Tempolimits: „Viele Bezirke innerhalb des Gürtels wünschen sich das, haben schon Beschlüsse in den Bezirken gefasst und wir schauen uns das jetzt genau an.“ Nähere Details etwa in Richtung Zeitplan oder eventuellen Ausnahmen will sie noch nicht verraten.