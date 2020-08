Allen Veilchen ist in der Selbstisolation jetzt nur noch der Weg zum Training und retour gestattet, das Leben in der Blase hat begonnen. Definitiv ausgeschlossen werden kann, dass der zweite Fall mit dem ersten in irgendeinem Zusammenhang steht, denn die beiden Personen hatten seit dem Trainingsstart keinerlei Kontakt. Schon morgen warten auf das Team von Peter Stöger (oben im Bild) die nächsten Testungen - wer dann negativ ist, darf am Sonntag im ersten Vorbereitungsspiel gegen Borussia Dortmund teilnehmen.