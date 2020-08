Avatar "Sweetie" überführte Tausende Pädophile

Die Idee, mit künstlich generierten Bildern Pädophile in die Falle zu locken, ist an sich nicht neu. Bereits Ende 2013 hatte das Kinderhilfswerk Terre des Hommes in den Niederlanden mit dem Avatar eines vermeintlich zehnjährigen philippinischen Mädchens mehr als 20.000 Verdächtige ausgeforscht, die bereit waren, „Sweetie“ - so ihr Name - für sexuelle Handlungen vor der Webcam zu bezahlen. Die Organisation wollte damit auf die damals noch weitgehend unbekannte Webcam-Kinderprostitution aufmerksam machen. Allein auf den Philippinen sollen Zehntausende Kinder Opfer dieses Online-Sex-Tourismus sein.