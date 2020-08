Zu einem Verkehrsunfall auf die S36 rückten die Feuerwehren Kraubath an der Mur und Knittelfeld am 13. August aus. Aus bisher unbekannter Ursache verlor gegen 05:30 Uhr ein Pkw-Lenker zwischen Kraubath und Feistritz die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich, und kam zwischen Pannenstreifen und erster Fahrspur am Dach zum Stillstand.