Der Umstand, dass mit Irene Fuhrmann erstmals eine Frau Österreichs weibliche Fußballauswahl trainiert, ist auch der heimischen Politik nicht entgangen. So traf sich Frauenministerin Susanne Raab am vergangenen Freitag mit der Neo-Teamchefin. „Das zeigt die Wertschätzung, die diesem Posten und dem Frauenfußball zu Teil ist“, freute sich Fuhrmann in einer Aussendung des ÖFB.