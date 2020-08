Es war kein rühmlicher Abgang 2017 aus Gelsenkirchen. Der in Hamburg geborene und im Nationalteam von Kamerun spielende Choupo-Moting wurde von vielen Fans als „Chancentod“ verschrien. Er schoss 18 Tore in 82 Spielen und auch bei Stoke in England und nachher bei bei Paris SG wollte er nicht wirklich in Fahrt kommen. Bei PSG ließ er 2019 sogar eine Chance gegen Strasbourg aus, von der Torlinie schaffte er es nicht, den Ball im Tor unterzubringen (unten im Bild), Spott und Hohn bekam er dafür aus dem Internet und Schlagzeilen auf der ganzen Welt. Dann aber kam seine Zeit: Mittwochabend.