David Alaba marschiert derzeit als Abwehrchef bei Bayern München voran – das ist auch in der Vorbereitung auf den Champions-League-Hit gegen Barcelona so. Hinter den Kulissen halten Papa George und Berater Pini Zahavi im Transferpoker viele Trümpfe in der Hand. Denn Bayern will nicht noch einmal den Fehler wie beim Wechsel von Toni Kroos zu Real Madrid machen – das tat sehr weh.