Verband will weiter informieren und unterstützen

Hier gibt es online vom Roten Kreuz eine eigene Einschulung. „Der Covid-Beauftragte ist ein Bindeglied und Ansprechpartner für die Behörden - etwa, wenn es um Stichproben geht.“ Ab 1250 Zuschauern braucht es zusätzlich ein eigenes Präventionskonzept. „Ob am Eingang etwa Fieber gemessen wird, liegt in der Verantwortung der Klubs“, sagt Nußgruber, der den Vereinen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht. „Es geht vor allem darum, die Klubs über Entwicklungen zu informieren und am Laufenden zu halten.“