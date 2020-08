Der Brite Oliver Rowland hat im vorletzten Formel-E-Rennen der Saison seinen ersten Sieg gefeiert. Der Niederländer Robin Frijns und der Deutsche Rene Rast belegten am Mittwochabend in Berlin die Plätze zwei und drei. Nichts mit dem Ausgang zu tun hatte Maximilian Günther, der am Samstag seinen zweiten Saisonsieg bejubelt hatte. Der Deutsch-Österreicher schied nach wenigen Minuten aus.