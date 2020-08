Voller Verzweiflung an Brüstung geklammert

Währenddessen kämpfte die offenbar lebensmüde Frau – sie war zu diesem Zeitpunkt alleine zuhause – weiter gegen den drohenden Absturz an. Doch die Kraft in ihren Armen schwand, sie konnte sich nicht mehr halten – und fiel aus dem zweiten Stock ungebremst auf den Gehsteig. Sie brach sich dabei ein Bein und musste operiert werden. Zum Glück befindet sich die Grazerin nicht in Lebensgefahr.