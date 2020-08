Die Premiere für das Ars Electronica Festival am JKU-Gelände in Linz (9. bis 13. September) ist eine spezielle, dennoch werden in den Kepler-Gärten zahlreiche Events und Ausstellungen live zu erleben sein. Internationalen Gästen bleibt der Besuch jedoch aufgrund der Reisebeschränkungen weitgehend verwehrt – also wird das Festival einfach auf die ganze Welt ausgedehnt. Etwa bis nach Barcelona, wo die Idee des AEC schon im Frühjahr begeistert aufgenommen wurde und nun in Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern und Institutionen ein „Barcelona-Garten“ mit zahlreichen Programmpunkten entstanden ist. Besucher können etwa (auch online) mittels immersiver Technologie beim Projekt „Stargazer“ ein Radioteleskop-Observatorium erleben.