Die Drachenwand ist mittlerweile fast schon mehr berüchtigt als berühmt, denn beim Abstieg am Hirschsteig gibt es immer wieder Tote. So auch am Mittwochnachmittag. Die Tschechin (25), die mit einer 18-köpfigen Gruppe aus Budweis unterwegs war, stürzte 200 Meter unterhalb der Leiter 50 Meter tief in den Tod.