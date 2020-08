Mittwochvormittag wurde in Kötschach-Mauthen ein tragischer Unfall entdeckt: Unterhalb einer auf 1600 Metern Seehöhe liegenden Almhütte stand ein offensichtlich abgestürzter Traktor. „Der Lenker, ein 72-jähriger Gailtaler, erlitt tödliche Verletzungen“, so ein Polizist: „Der Mann dürfte bereits Dienstag gegen 22.30 Uhr den Traktor auf der Ploner Alm gelenkt haben und aus ungeklärter Ursache vom Almweg abgekommen sein.“ Das Fahrzeug überschlug sich und kam nach einigen Metern wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der Landwirt wurde bei dem Unfall eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.