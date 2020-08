Trainer Didi Kühbauer: „Gut, dass wir gewonnen haben. Aber so wie in der ersten Halbzeit dürfen wir einfach nicht auftreten. Wir waren nicht in den Zweikämpfen drin und haben den Gegner schalten und walten lassen. In der zweiten Halbzeit sind wir weit besser aufgetreten und haben die Tore zur richtigen Zeit geschossen. Es muss sich jeder an der Nase nehmen, um die Dinge gegen den Ball und auch mit ihm zu verbessern - denn normal kommst du nach einem 0:3 nicht so zurück.“