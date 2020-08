Luger und Hein einig

Auch zum Missfallen von Ernst Pfleger, der schon seit 20 Jahren in seinen Studien die Seilbahn als wichtiges, städtisches Nahverkehrsmittel ausgewiesen hat, jetzt Stimmung für das Linzer Projekt macht und eine Fachkonferenz vorschlägt. „Wir schließen uns dem Appell des Universitätsprofessors an. Frau Ministerin, beenden Sie Ihre Gesprächsverweigerung, suchen Sie mit uns diesen wissenschaftlich fundierten Dialog und ermöglichen Sie zukunftsorientierten Stadtverkehr in Linz!“, wünschen sich SP-Stadtchef Klaus Luger und FP-Vize Markus Hein.