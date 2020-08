„Ein Land in Zahlen“ lässt über Bevölkerungsentwicklung, Arbeitsverhältnisse, Anzahl und Art der Vereine und Geschlechterrollen in den vergangenen 100 Jahren staunen. So wurde in Kärnten erst 1990, mehr als 70 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts, das erste weibliche Regierungsmitglied gewählt: Karin Achatz (SPÖ).