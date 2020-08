Der international übliche Vorgang klinischer Testungen an Freiwilligen: In Phase 1 wird die Sicherheit eines Wirkstoffes mit nur wenigen Teilnehmern überprüft, danach in Testphase 2 die Effektivität. Auch hier gibt es nur etwa 200 Probanden. Erst in Phase 3 mit etwa 20.000 bis 30.000 Testern entscheidet sich, ob ein Serum verträglich und wirksam ist. Genau die wurde in Russland übersprungen bzw. gleichzeitig mit der regulären Anwendung verbunden.