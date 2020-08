Nun gelang es den Fahndern in Niederösterreich, drei Hauptverdächtige auszuforschen. Während zwei Slowaken im Alter von 30 und 47 Jahren in Tschechien geschnappt wurden, ging der 38-jährige Marek V. in der Slowakei ins Netz. Alle drei mutmaßlichen Schlepper sind mittlerweile in österreichischen Zellen und warten auf ihre Prozesse.