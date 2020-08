Alleine die Riesenauswahl der möglichen Auslöser könnte Bücher füllen. So viel Platz haben wir hier nicht. Abgesehen davon, dass ja eigentlich nur die Problemlösung zählt. Der Grundansatz ist einfach: Bei ersten Anzeichen des Nachlassens der Manneskraft fachkompetente Hilfe suchen! Erster Ansprechpartner sollte der Hausarzt sein, der im Bedarfsfall zum Facharzt für Urologie überweist. Eine genaue Untersuchung wird rasch zur richtigen Diagnose führen. Damit besteht bereits die wichtigste Voraussetzung für ein Happy End. Denn es gibt praktisch keine Situation, die sich nicht mit den Methoden der modernen Medizin und/oder psychischen Betreuung entscheidend bessern ließe. Die besten Grundbedingungen für ein zufriedenstellendes Sexualleben schafft eine funktionierende Partnerschaft! So fanden die deutschen Forscher heraus, dass zum Beispiel auch häufiger Sex vor Erektionsstörungen schützt. Klingt ganz nach „im Training bleiben“. Als häufig wird hier übrigens bereits einmal in der Woche eingestuft. So viel Zeit sollten Paare ja doch für die wichtigste Sache der Welt (andernfalls wären wir längst ausgestorben) erübrigen können