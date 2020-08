Eigentlich kann man nur den Kopf schütteln. Der Außenbereich des Kindergartens in der Grünen Mitte in der Edeltraud-Hofer-Straße macht auf den ersten Blick einen ganz netten Eindruck. Nur was sofort auffällt: Es gibt weder schattenspendende Bäume noch größere Rasenflächen, einzig die Krabbelstuben-Kinder dürfen ein Stück Grün für sich beanspruchen, für die Kleinen im Kindergarten dominieren Sand und Beton. Dies hinterfragte auch ein „Krone“-Leser und fragte bei den zuständigen Kinder- und Jugendservices der Stadt Linz nach, warum dem so sei. Und was er da zu hören bekam, schlägt dem Fass den Boden aus.