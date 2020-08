Abbau per Hubschrauber

Anfang Juni wurde dann der alte Strommasten per Hubschrauber abgebaut. So weit, so gut. Doch am Montag traute Prammer seinen Augen kaum, als die APG plötzlich ankam und einen Zaun um den Grund aufstellte. Gestern fuhr man dann mit einem Bagger auf, der großflächig damit begann, das bestehende Fundament abzutragen. Und das, obwohl ein offenes Verfahren anhängig ist, und damit mögliche Beweise sprichwörtlich dem Erdboden gleich gemacht wurden.