Den 6. Juli 2020 wird unser Online-Fachmann Mag. Wolfgang Altermann aus Niederösterreich so schnell nicht vergessen. Während des Schießens war der Gehörschutz des ausgebildeten Jägers unbemerkt verrutscht. „Plötzlich spürte ich ein Stechen im rechten Ohr und hörte ein lautes Surren“, so der 27-Jährige. Gleichzeitig machte sich ein dumpfes, „wattiges“ Gefühl breit, „als ob ich auf einmal drei dicke Wollhauben aufgesetzt hätte.“ Anfangs dachte er noch, die Symptome würden sich bald bessern. Nach einigen Stunden fuhr er dann doch zur Abklärung in ein Spital. Die Diagnose lautete „Knalltrauma“. Eine Behandlung müsse nicht zwangsläufig erfolgen, erklärte man ihm. Zur Sicherheit suchte der Patient zwei Tage später auch seinen Hals-Nasen-Ohren-Arzt Dr. Klaus Scheyer auf, bei dem er schon etliche Male wegen anderer Beschwerden in Behandlung war.