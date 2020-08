Am Mittwoch kam der Häcksler

Drei Katzenbabys konnten gerettet werden, eines war aber leider zu krank zum Überleben. Die Mutter hielt sich auch am Mittwoch noch unter dem Holz versteckt. Als gegen 13 Uhr plötzlich der Häcksler auftauchte, verscheuchte Lisa Weinberger die Katze mit einem Signalhorn. „Sie ist in ein Feld geflüchtet, hoffentlich erwischen wir sie doch noch“, so Eder.