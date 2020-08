In der Sitzung des Stadtsenats am Mittwoch sprach sich die Mehrheit für die bis 31. Dezember befristete Aussetzung der Parkgebühren an Samstagen in der Innsbrucker Innenstadt aus. Wie berichtet, sind ÖVP, Für Innsbruck und FPÖ für dieses Vorhaben, Grüne und SPÖ dagegen. Der Antrag wird nun an den Gemeinderat zur Beschlussfassung weitergereicht.